Dos 91 municípios com menor limite de gastos nas eleições municipais no Ceará, 6 estão na RMF

Dos municípios 184 municípios cearenses, 91 possuem o menor teto em comparação a outras cidades do estado, sendo de R$12.307,75. O valor foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para gastos com campanhas de candidatos à cargos de vereador e prefeitos nas eleições municipais de 2020, atendendo ao que determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Os limites podem ser consultados do portal do TSE, que divulgou as informações nessa terça-feira (1º).

Em Fortaleza o valor determinado como limite para os gastos dos candidatos à vereador é de R$ 524.050,70, quantia que equivale a mais de 42 vezes o menor teto em outros municípios. Dos 18 municípios que compõe a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sem contar com a capital, seis estão entre as 91 cidades do Ceará que tem o menor limite de gastos.

Desse total, além de Fortaleza, apenas outras 4 cidades tem o teto superior à R$ 50 mil, são estas: Aquiraz (R$ 78.886,42), Caucaia (R$ 93.994,11), Maracanaú (R$ 92.447,92), Maranguape (R$ 52.799,66).

LIMITES DE GASTOS DOS MUNICÍPIOS DA RMF:

Aquiraz (R$ 78.886,42)

Cascavel (R$ 46.082,3)

Caucaia (R$ 93.994,11)

Chorozinho (R$ 12.307,75)

Eusébio (R$ 33.686,47)

Fortaleza (R$ 524.050,70)

Guaiuba (R$ 12.307,75)

Horizonte (R$ 36.895,85)

Itaitinga (R$ 12.307,75)

Maracanaú (R$ 92.447,92)

Maranguape (R$ 52.799,66)

Pacajus (R$ 43.732,59)

Pacatuba (R$ 23.982,66)

Paracuru (R$ 12.307,75)

Paraipaba (R$ 16.975,98)

Pindoretama (R$ 29.787,01)

São Gonçalo do Amarante (R$ 25.919,84)

São Luís do Curu (R$ 12.307,75)

Trairi (R$ 12.307,75)

Acesse a tabela com os limites de gastos por município.