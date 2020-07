DPVAT: 68% das indenizações pagas até maio deste ano foram para casos de vítimas com invalidez permanente

Mesmo com o isolamento social realizado devido a pandemia do novo coronavírus, e consequentemente a diminuição do fluxo de pessoas e veículos nas ruas, 135,102 mil indenizações foram pagas pelo Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (Seguro Dpvat) às vítimas de trânsito ou aos seus beneficiários entre janeiro e maio deste ano.

A maioria dos casos envolveu motocicletas (79%). Em relação ao tipo de cobertura, 68% foram para casos em que as vítimas ficaram com invalidez permanente. O Dpvat é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 210 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa.

No primeiro semestre de 2020, o aplicativo do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (Seguro Dpvat) registrou 138,484 mil downloads, recebendo 10,062 mil pedidos de indenização e reembolso. Do total de pedidos, 18,6% são referentes à cobertura de morte, 38,9% de invalidez permanente e 42,6% de reembolso de despesas médicas.

De acordo com informação da Seguradora Líder, que administra o seguro Dpvat, desde o início da pandemia do novo coronavírus, o volume de solicitações recebidas por meio da plataforma cresceu 22%.