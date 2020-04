Dr. Silvana e Jaziel rompem com Camilo e Roberto Cláudio, e anunciam apoio a Capitão Wagner

Embora estejamos em meio a uma pandemia do coronavírus, que nos compele a prezar pelo distanciamento social, as articulações eleitorais, por mais modestas que sejam, continuam a ocorrer e fazer ferver o cenário político diante do pleito de disputa dos municípios que se aproxima. O jornalista Beto Almeida comentou dentro do Bate-Papo político, nesta segunda-feira, uma nova aliança que surgiu no cenário estadual.

Pré-candidato a prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (PROS) se reuniu na última semana com a deputada estadual Dr. Silvana (PL) e seu marido o deputado federal Jaziel Pereira (PL), para firmar aliança com vistas ao apoio eleitoral na disputa pela prefeitura da capital cearense. Beto Almeida comenta apontando que a nova aliança indica um rompimento:

“Há muito claro aí o rompimento da base aliada da doutora Silvana e doutor Jaziel com a base aliada do prefeito Roberto Cláudio e também do governador Camilo Santana”

Beto destaca que o apoio sinaliza a migração de boa parte do Partido Liberal (PL), saindo da base aliada e indo apoiar a pré-candidatura do Capitão Wagner. Entretanto, nesse contexto surge o impasse acerca do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, um líder forte politicamente dentro do partido e que tem fidelidade dedicada ao mandato de Roberto Cláudio e de Camilo Santana.

“Acilon está isolado nesse posicionamento ou vai também formar esse apoio ao capitão Wagner”, questiona Beto Almeida, que ainda finaliza dizendo que Capitão Wagner está trabalhando forte nos bastidores e que consegue agora um “gol respeitável” que pode lhe garantir o apoio de boa parte dos evangélicos que se afeiçoam a pessoa dos deputados Dr. Silva e Dr. Jaziel.