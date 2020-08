Dragão do Mar abre inscrições para workshop gratuito em Expografia, a partir desta quinta-feira

Por meio do Museu de Arte Contemporânea, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza, neste mês de agosto, o segundo workshop gratuito com a renomada curadora e pesquisadora de Artes Visuais Rosely Nakagawa.

A convidada ministrará, nos dias 27 e 28 de agosto, das 18h às 19h30, o curso “Expografia como forma de interação com o público e o Museu”. As inscrições poderão ser feitas entre 20 e 26 de agosto, no site do Dragão do Mar. As aulas serão transmitidas ao vivo no canal do Dragão do Mar no Youtube e serão acessíveis em Libras.

A formação é voltada para estudantes e profissionais de Artes Visuais, bem como interessados em geral no tema. Inscritos receberão certificado mediante comprovação de presença durante as aulas. Conduzido por Rosely, o workshop contará com mediação da arte educadora do MAC Andrea Dalveroni.

O curso abordará o papel da expografia como acessório de fruição da obra para todos os públicos, incluindo a acessibilidade e públicos especiais, a partir de questões relacionadas a: equipamentos acessíveis, instalações e roteiros de visita, projetos desenvolvidos e características de obras contemporâneas.