Dragão do Mar inicia curso on-line gratuito em educação museal

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), por meio do Museu da Cultura Cearense, inicia nesta terça (23) o curso on-line gratuito “Diálogo, participação e colaboração dos públicos em projetos de educação museal”, que será ministrado pela professora e pesquisadora Gleyce Kelly Heitor, entre 23 e 25 de junho, das 15 às 17h, em conferência virtual na plataforma Google Meet. Os inscritos que não conseguirem vaga e interessados em geral poderão acompanhar as aulas por meio de transmissão ao vivo, no canal do Dragão do Mar no YouTube.

Mais de 270 pessoas se candidataram às 30 vagas ofertadas, dos quais 131 classificados dentro do público-alvo (trabalhadores de museus, espaços de cultura e memória) e 141 oriundos de outros universos de atuação (professores do ensino regular e superior, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, artistas, produtores culturais, etc.) mas com interesses e afinidades com a educação museal. Desta forma, o Museu da Cultura Cearense fará uma seleção para a conferência fechada, tentando contemplar a diversidade de instituições e modalidades de atuações. O resultado será anunciado nesta segunda-feira (22), no site do Dragão do Mar e os(as) selecionados(as) contactados(as) via e-mail ou WhatsApp.

O curso é voltado para profissionais de museus, no geral, com ênfase naqueles que desenvolvem programas de educação museal, e tem como objetivo a análise conceitual e operacional de projetos que mobilizam a ideia de diálogo, participação e colaboração dos públicos, desenvolvidos por museus – nacionais e internacionais. A formação visa desenvolver nos participantes a capacidade de elaborar projetos que sejam ética e politicamente orientados, quando se trata de atuar com e a partir dos diferentes públicos dos museus e instituições culturais. Nos encontros, serão abordados os temas “Diálogo, participação e colaboração nos museus – dimensões históricas e conceituais”, “Do problema do público à dimensão pública” e “Por uma abordagem ética das práticas de colaboração nos museus’.

Os matriculados terão acesso à sala de conferência virtual, onde serão realizados 3 encontros de 2h, com 1h reservada para a exposição do tema, seguida de 1 hora de debate com os participantes. O grupo receberá indicações de leituras e um dossiê sobre os projetos que servirão de base para as discussões, além de certificado digital.

Sobre a ministrante

Gleyce Kelly Heitor é educadora e pesquisadora. Graduada em História (UFPE), com mestrado em Museologia e Patrimônio (Unirio-Mast). Tem experiência com mediação cultural, educação e programas públicos, sobretudo em museus e instituições de arte. Foi coordenadora de Ensino da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (2019), professora substituta do Bacharelado em Museologia da UFG (2017 – 2018) e integrou a equipe de implementação da Escola do Olhar – MAR, onde foi assessora e coordenadora pedagógica (2012-2017). Realizou, ainda, estágio na Diretoria de Mediação e Programação Cultural do Museu do Louvre (2016), com bolsa do Programa IBRAM – Escola do Louvre. Atualmente, realiza doutorado em História Social da Cultura – PUC-RJ, onde desenvolve uma tese sobre museus comunitários e direito à moradia, nas cidades do Rio de Janeiro e do Recife. Entre os seus temas de pesquisa estão: as relações entre museus, arte contemporânea e educação; as interfaces entre museologia e pensamento social brasileiro e as relações entre museus e movimentos sociais.

Serviço

Curso ao Vivo “Diálogo, participação e colaboração dos públicos em projetos de educação museal”, com Gleyce Kelly Heitor

De 23 a 25 de junho (de terça a quinta)

Horário: 15h às 17h

Local: Transmissão aberta no canal do Dragão do Mar no YouTube

Carga horária total: 6h (2h por encontro)

Acesso Gratuito

Classificação etária: Livre