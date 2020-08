Dragão do Mar realiza mediação virtual a partir de recorte da exposição Vaqueiros, neste sábado

Neste sábado (29), o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por meio do Museu da Cultura Cearense (MCC), realiza mais uma edição do projeto Conversas de Canto de Sala. No terceiro encontro do programa, Ícaro Sousa, coordenador do Núcleo educativo do MCC, e os educadores Renata Frota e João Paulo Luz versarão sobre o tema: “Exposição Vaqueiros: Uma leitura educativa a partir da Arte e do Folclore”. A roda virtual de conversa será transmitida ao vivo, a partir das 16h, no canal do Dragão do Mar no YouTube.

Em cartaz há mais de 20 anos no Museu da Cultura Cearense, no Dragão do Mar, a exposição Vaqueiros, como mostra de longa duração, é a pedra-angular do Museu da Cultura Cearense. Encerrando o mês de agosto, mês que celebra o folclore, o patrimônio, as artes e os estudantes, o Núcleo Educativo do MCC propõe uma experiência virtual de mediação a partir do recorte do acervo.

“A ideia é trazer de volta as discussões, as memórias, as relações artísticas, sociais e culturais que as peças provenientes da exposição nos podem suscitar, partindo do olhar de quem mais dialoga com as escolas, universidade e públicos diversos, os/as educadores. Com suporte de imagens e vídeos, construiremos um diálogo rico e espontâneo, então convidamos professores, estudantes e amantes da temática, para matar a saudade da exposição e trocar conhecimentos sobre o universo sertanejo, nesse experimento de mediação digital”, afirma Ícaro Sousa.

Sobre os participantes

Ícaro Souza é coordenador do Núcleo Educativo do Museu da Cultura Cearense. Tem longa experiência como mediador cultural, desenvolvimento de ações de educação patrimonial, projetos educativos e organização de programações para públicos diversos no museu. Produziu textos para os cadernos de mediação e acessibilidade da exposição Vaqueiros, além de orientar processos formativos e desenvolvimento de mediações para a exposição.

Renata Frota é graduanda em Artes Visuais pelo Instituto Federal do Ceará – IFCE –, artista visual, educadora no Museu da Cultura Cearense.

João Paulo Luz é graduando em História pela Universidade Estadual do Ceará – UECE – e educador no Museu da Cultura Cearense.

O Projeto Conversas de Canto de Sala

O projeto foi idealizado pelo Museu da Cultura Cearense a partir de quatro elementos de grande importância no cotidiano das práticas educativas realizadas pelo Museu, principalmente com grupos agendados para as exposições, e que diz respeito às relações tecidas mutuamente: Diálogo / Transversalidade / Multidisciplinaridade / Espontaneidade. Um programa de diálogos transversais, multidisciplinares e espontâneos, mediados pelo Núcleo Educativo do MCC, realizado através de lives nos canais de comunicação do Dragão do Mar, de forma a exercer, a partir do papel enquanto educadores do referido espaço, a reflexão sobre questões que se relacionam ao cotidiano, à história e à memória da cidade, da aldeia, do campo, do sertão, etc., e das diferentes formas de ser, estar e atuar em sociedade.

Serviço

Live [Projeto Conversas de Canto de Sala] Exposição Vaqueiros: Uma leitura educativa a partir da Arte e do Folclore

Data: 29 de agosto de 2020

Horário: 16h

Transmissão aberta: canal do Dragão do Mar no YouTube

Classificação etária: Livre

Acesso Gratuito