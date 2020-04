Dragão do Mar transmite entrevista ao vivo com Erivan Produtos do Morro nesta sexta-feira

Dando continuidade ao #NaRedeComDragao, campanha digital de compartilhamento de conteúdos sobre arte e cultura iniciada pelo Dragão do Mar nas suas redes sociais, após recomendação de isolamento social, o centro de arte e cultura convidou o rapper e produtor musical Erivan Produtos do Morro para uma conversa sobre ˜Música como Instrumento de Conscientização Social˜. A jornalista Grazy Costa, que integra a equipe de comunicação do Dragão, e o rapper conversarão remotamente, nesta sexta-feira (3), às 20h, com transmissão ao vivo na conta @dragaodomar, no Instagram.

Recentemente, diante do atual contexto de pandemia, o rapper cearense fez uma música e divulgou nas suas redes sociais, alertando sobre como as pessoas devem agir no enfrentamento ao coronavírus. A repercussão positiva do vídeo inspirou a equipe do Dragão a discutir com Erivan como a música, além de mudar realidades, promovendo inclusão social e econômica, é um importante canal de comunicação e a responsabilidade social do artista como influenciador. Como, segundo o produtor, o mercado musical poderá ser impactado com a nova realidade que se impõe e quais são as alternativas para driblar o contexto de dificuldades? Essas e outras questões serão abordadas e o público pode participar enviando questões por comentário.

Sobre Erivan

Nascido em Ipaumirim (CE), Erivan foi influenciado pelos tios repentistas, iniciando sua carreira ainda criança. Aos 12 anos de idade gravou sua primeira demo tape e aos 15 anos já integrava um dos grupos mais destacados da história do rap cearense, o Conscientes do Sistema. Em 2006, fundou o primeiro estúdio especializado em rap do estado, o “Produtos do Morro – Produções de Rap”, onde foram produzido mais de 40 discos. Em 2009, lançou seu primeiro disco solo, “A vida é muito boa, meu chapa”. Em 2012, lançou o seu segundo disco, intitulado “Rap Nacional”. Em 2016, participou do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, com tutoria de Tadeu Patolla, produtor de artistas como Projota e bandas como Charlie Brown Jr, trabalho que resultou no projeto “Bendito Som das Quebradas”, lançado em 2018. Um dos rappers mais reconhecidos do Ceará, já abriu show de importantes artistas nacionais, como Criolo, Rael e Emicida e se apresentou em diversos países.

Cultura em Rede

Assim como o Dragão o Mar, outras instituições ligadas à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará vêm compartilhando conteúdos gratuitos para serem acessados online sobre a arte e cultura cearense, em cinema, literatura, música, artes cênicas, gastronomia, cultura, infância e muito mais. As publicações podem ser acessadas nas redes sociais e no site www.secult.ce.gov.br.

Serviço:

Bate-papo ao vivo com o músico e produtor Erivan Produtos do Morro – Música como Instrumento de Conscientização Social

Data: 3 de abril

Hora: 20h

Instagram @dragaodomar

(*) Com informações do Governo do Ceará