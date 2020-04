Drama no Alerta Geral: ouvintes e internautas querem saber se, mesmo sem contribuir para o INSS, podem se aposentar

Um drama atormenta a vida de milhares de cearenses, de milhões de brasileiros, que nunca contribuíram para o INSS e, hoje, alcançaram a idade para se aposentar, mas não tem direito a esse benefício. O tema volta, neste sábado (25), ao Jornal Alerta Geral, a partir das 7 horas, pelo rádio e pela Internet, com muitas perguntas enviadas pelos ouvintes e internautas.

O professor Thiago Albuquerque, especialista na área da previdência social, tem resposta para homens e mulheres que, diante do desconforto de não estarem na condição de segurado, perguntam o que fazer para conseguir algum auxílio do INSS. As mulheres que, ao completarem a idade de 60 anos e seis meses, e os homens, aos 65 anos de idade, se tiverem 15 anos de contribuições, podem, pelas regras atuais, se aposentar.

Quem nunca contribuiu para o INSS não tem direito a aposentaria, mas, como conta, em detalhes, no Alerta Geral, o professor Tiago Albuquerque, pode requerer o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Os ouvintes e internautas devem ficar atentos, neste sábado, a partir das 7 horas, que o BPC não é garantido apenas pela idade. A concessão do benefício tem outras exigências.

Ouvintes e internautas de diferentes partes do Brasil mandaram pelo Whatsapp (85) 99273.4353 perguntas sobre o tempo de contribuição e idade que precisam ter para pedir a aposentadoria. Tem dúvida, também, sobre o pedido de auxílio. Uma dessas mensagens é do Luan, da cidade de Icó, que quer saber se a mãe, após quebrar o tornozelo, tem direito a algum auxílio junto ao INSS.

A ouvinte/internauta Celiane, da cidade de Paromoti, relata que, aos 41 anos de idade, já possui seis anos de contribuição e pede cálculos sobre o tempo que falta para a aposentadoria. A resposta do professor Thiago contempla milhares de pessoas nessa mesma faixa etária e com pouco tempo de recolhimento previdenciário.

O Jornal Alerta Geral, gerado pela Rádio 104.3 na Grande Fortaleza e transmitido, aos sábados, por outras 35 emissoras de rádio no Interior do Ceará, está, também, nas redes sociais do Ceará Agora e tem respostas diretas para 78 ouvintes e internautas que encaminharam dúvidas. As mensagens são respondidas sempre aos sábados e ficam disponíveis no site Ceará Agora por onde você pode, também, acompanhar, a partir das 7 horas, o Jornal Alerta Geral.

Acompanhe o recado do jornalista Luzenor de Oliveira:

