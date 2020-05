Duas novas bases do Samu são entregues em Massapê e Itarema

Em caso de emergência de saúde, moradores de Massapê e Itarema já podem contar com o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesta sexta-feira (22), duas novas bases do serviço foram inauguradas nos municípios cearenses. Ao todo, 102 municípios cearenses contam com bases para atender a população. Neste ano foram entregues 41.

O Samu é resultado de uma parceria entre o Governo do Ceará e a União, que adquire as ambulâncias. Já o Estado é responsável por contratar profissionais de saúde para atender à população e garantir o bom funcionamento dos veículos de socorro. Aos municípios, cabe disponibilizar as bases e garantir a manutenção do local.

O atendimento do serviço funciona 24 horas por dia e pode ser solicitado gratuitamente com uma ligação para o número 192. Quando acionada, uma equipe multiprofissional de saúde entra em ação. Dependendo da gravidade da ocorrência, podem entrar em ação médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que prestam o socorro em qualquer lugar, seja ele privado, como residências ou locais de trabalho, ou público, ruas e estradas.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará