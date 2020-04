Duas obras de pavimentação para região do Vale do Curu serão licitadas nesta terça

No próximo dia 14, o Governo do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas (SOP), recebe as propostas de preços para a execução de duas obras de pavimentação na CE-173, beneficiando diretamente o município de Irauçuba, no Vale do Curu. Isso totaliza 44 quilômetros do que antes era leito natural e agora serão pavimentados e incorporados à malha viária estadual, proporcionando melhores condições de deslocamento na região. As apresentações das propostas acontecerão às 9 horas, na Comissão Central de Concorrência (CCC) da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O edital contempla dois intervalos distintos. Um é o trecho de 25,5 km da CE-173, desde o entroncamento com a BR-222 na altura da sede do município passando por Missi até Brotas, distrito de Miraíma. O outro segmento da mesma rodovia, com 18,3 km, se estende ao Sul para ligar Irauçuba ao distrito de Juá. A execução dos projetos de engenharia rodoviária inclui serviços preliminares, movimento de terra, drenagem, pavimentação, pontes e bueiros, sinalização (horizontal e vertical), além de proteção ambiental.

Os processos licitatórios são do tipo Concorrência Pública Nacional (CPN). Os editais preveem 360 dias corridos de prazo para realização da obra, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço após publicação do contrato no Diário Oficial. As obras, com recursos do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), fazem parte do Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas do Estado.