Duplicação da CE-085 entre Itarema e Acaraú levará benefícios para a região

Quem passa pela rodovia CE-085, entre os municípios de Itarema e Acaraú, percebe movimentação de maquinário e funcionários trabalhando na duplicação deste trecho, que se aproxima dos 30% de apronto. A previsão é que a obra seja entregue no início de 2021.

“Hoje estão em execução os serviços de obras d’artes especiais, como a ponte, as obras d’artes correntes, os bueiros, e a colocação da camada da pavimentação de base”, destaca Quirino Ponte, gerente de obras rodoviárias da Superintendência de Obras Públicas (SOP).



A duplicação, executada através da Superintendência de Obras Públicas (SOP), vai beneficiar moradores e turistas do Litoral Oeste ao diminuir o tempo gasto com deslocamento e ofertar mais segurança viária. A região em que Itarema e Acaraú estão localizadas é importante economicamente, com relevante ocupação habitacional, que ocasiona grande fluxo de carros, caminhões e motocicletas. Ambas estão entre os 50 municípios do Ceará com maior população estimada, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quando pronto, o novo trecho vai atender a cerca de 105 mil habitantes das duas cidades, além das pessoas que passam pela região e seguem para outros destinos.

“É um trecho de fundamental importância para o Litoral Oeste. Com a duplicação, será ampliada capacidade de deslocamento, acessibilidade e o direito de ir e vir da população, além de ser uma região privilegiada pelo turismo e pelo setor econômico, com a atividade pesqueira”, ressalta Quirino.

Este novo intervalo de pista dupla da CE-085 tem um total de 24,2 km, com investimento de R$ 57.764.440,43 provenientes do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A obra é mais uma contemplada pelo Ceará de Ponta a Ponta, o Programa de Logística e Estradas do Ceará.

Os recursos são aplicados em serviços de proteção ambiental, drenagem, bueiros, pontes, pavimentação, revestimento asfáltico e sinalizações horizontal e vertical.

