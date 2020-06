Durante pandemia, quase 600 mil pessoas utilizaram o teleatendimento para serviços de saúde no Ceará

O serviço de teleatendimento tem sido usado como estratégia no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Ceará. O serviço tem o objetivo de facilitar o atendimento à população, e é disponibilizado por meio do Plantão Coronavírus e do TeleSaúde. Até o momento já foram realizados quase 600 mil atendimentos de forma virtual ou por telefone.

A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria da Saúde do Estado e a Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues. A plataforma do Plantão Coronavírus já realizou aproximadamente 320 mil atendimentos via chatbot e 63 mil por meio do Whatsapp.

Já no TeleSaúde foram 200.392 atendimentos por ligação telefônica. As dúvidas mais frequentes esclarecidas nos serviços estão relacionadas aos sintomas da Covid-19. A plataforma ajuda a detectar casos suspeitos, oferece orientação especializada com profissionais de saúde e informa sobre medidas de enfrentamento à pandemia.