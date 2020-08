E-mail cadastrado para auxílio emergencial só pode ser corrigido nas agências

Principal motivos para o bloqueio do auxílio emergencial, os erros de cadastro no e-mail dos beneficiários só podem ser corrigidos nas agências da Caixa Econômica Federal. A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, o cadastramento por e-mail representa a maior fonte de fraudes, o que justificou a interrupção preventiva do pagamento do benefício.

Segundo o presidente, assim que o problema for corrigido, o dinheiro será depositado na conta poupança digital no dia seguinte, caso o dinheiro tenha sido liberado para os demais beneficiários nascidos no mesmo mês. Se o auxílio ainda não tiver sido liberado, o beneficiário deverá esperar a data correspondente no calendário.

Sobre os pagamentos do benefício, até esta terça-feira (18), o banco tinha pagado R$ 161 bilhões a 66,4 milhões de brasileiros.