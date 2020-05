e-Parcerias ganha recursos de automação e novas funcionalidades que garantem mais praticidade

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado está disponibilizando novas funcionalidades no Sistema Corporativo de Gestão de Parcerias do Estado do Ceará, o e-Parcerias. As melhorias visam garantir mais segurança ao processo de monitoramento dos contratos e convênios, firmados pelo Governo do Ceará durante o período de enfrentamento à pandemia da COVID-19.

O e-Parcerias foi desenvolvido no âmbito do Controle Interno Preventivo para oferecer suporte aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual na execução de suas parcerias que envolvam transferências de recursos financeiros por meio de convênios e congêneres.

Sob supervisão da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, somente durante o último ano de 2019, o sistema realizou 95.076 transferências bancárias, contabilizando um valor de mais de R$ 495 milhões.