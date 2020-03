Economia para os viajantes: confira as vantagens do conceito de multipropriedade

O conceito de multipropriedade, também chamado de propriedade compartilhada ou ainda de cota ou fração imobiliária , vem crescendo no turismo e evoluindo, especialmente com a difusão de outros exemplos de economia compartilhada e o crescimento da atividade turística interna.

O modelo é muito comum nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, já existe modelos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Natal, Ceará, entre outros. De acordo com dados do estudo “Cenário do desenvolvimento de Multipropriedade no Brasil- 2019”, o Nordeste libera as ofertas de multipropriedade, seguido pelo Centro Oeste, Sudeste, Sul e Norte.

O conceito é conhecido por permitir o compartilhamento de imóveis, com uso em tempo proporcional ao investimento. Ou seja, um modelo de negócio que permite adquirir um imóvel pagando um valor menor, graças ao compartilhamento dos custos de aquisição. Tornando mais barata a experiência de passar dias em um Resort de luxo, por exemplo.

A #CASE é um das empresas no Brasil que trabalha como esse mercado. Sendo forte referência na área, a empresa listou algumas dicas para quem deseja partilhar desse modelo que vem ganhando força no mercado de multipropriedade imobiliária, também conhecida como Timeshare.

Vamos às dicas para tirar o melhor proveito do turismo compartilhado em uma propriedade dos sonhos com estrutura completa e baixo custo.

Escolha bem o destino no qual se pretende comprar a cota imobiliária para passar um tempo em família. Boa estrutura turística, com atrações que agradam a todos, fácil acesso e segurança são quesitos essenciais para serem levando em conta. Além disso, é importante checar a qualidade dos empreendimentos da empresa com a qual se pretende adquirir a cota imobiliária. Por isso, é interessante que agende uma visita para conhecer bem o local e tirar todas as suas dúvidas.

Outra boa dica é se programar com antecedência, assim você pode escolher com calma o melhor período que deseja utiliza o imóvel.

Outro ponto importante a se observar é que todos os custos de limpeza, decoração, compras em geral são divididos com os outros proprietários. Dessa forma, você economiza mais e pode usufruir mais tempo em família.

