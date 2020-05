Edifício-sede do Metrofor passa por pulverização

O edifício-sede da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, no Centro, passou por uma ampla higienização, na manhã desta sexta-feira (22/5), feita pela Cruz Vermelha Brasileira no Ceará, em parceria com a Assessoria de Engenharia Ambiental e Diretoria de Gestão Empresarial do Metrofor.

No total, 10 voluntários se mobilizaram na pulverização, utilizando bombas costais. O hipoclorito de sódio – substância utilizada no trabalho – é lançado nas superficies e reduz a probabilidade de presença do novo coronavírus, causador da covid-19. Segundo a Cruz Vermelha, a substância tem sua eficácia comprovada cientificamente, e é utilizada em várias regiões do mundo na higienização de espaços públicos.

O assessor de Engenharia Ambiental do Metrofor, Samuel Braga, explicou que o objetivo é aumentar a segurança dos trabalhadores que atuam no prédio:

“Estamos utilizando esse período de distanciamento social para promover a higienização, com objetivo de afastar a possibilidade de presença do coronavírus no espaço de trabalho”, explicou.

No momento, os trabalhadores do Metrofor já atuam sob orientações das autoridades sanitárias, reforçadas por orientações da empresa, para utilizarem máscaras, tomando todos os cuidados ao colocar, retirar e lavar a mesma.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará