Eduardo Girão anuncia repasse de R$ 4 mi a municípios do Ceará

Ao manifestar sua crença na mudança, para melhor, das relações entre as pessoas e entre estas e as empresas depois da pandemia, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) anunciou o repasse de dinheiro de emenda impositiva de sua autoria a municípios cearenses que menos receberam recursos.

Segundo ele, os R$ 4 milhões previstos na emenda distribuídos devem ser usados nas ações de combate à pandemia. O senador pediu que a população fiscalize a aplicação dos recursos pelas prefeituras.

— Porque nós já temos notícias, no Brasil inteiro, de desvios que estão ocorrendo, denúncias de desvios. E já se fala, na Câmara dos Deputados, da CPI do Coronão, como teve a do Petrolão, como teve a do Mensalão. Não é possível que a gente vá precisar partir para recolher as assinaturas também no Senado. Já estão recolhendo na Câmara, para uma CPI do Coronavírus — disse.

Ministros do STF

Girão lembrou ainda que a democracia é o melhor caminho para a superação da crise pela qual o país e o mundo atravessam. Por isso, continuou ele, o voto é a arma que o cidadão tem para mudar a realidade.

O senador lembrou ainda que é cada vez maior a adesão de parlamentares às causas da população, como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Girão, a sociedade não entende por quais motivos esses pedidos de impeachment não prosperaram até agora, por que não é instalada uma CPI para apurar irregularidades nos tribunais superiores nem por que os parlamentares deixam de votar, no prazo, as medidas provisórias editadas pelo governo.

Fonte: Agência Senado