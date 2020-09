Educação infantil: estudantes da rede privada de ensino retornam às salas de aula nesta terça-feira

Depois de cinco meses de pandemia e de atividades paralisadas no Ceará, os alunos da Educação Infantil da rede privada de ensino, das creches e pré-escolas, retornam às salas de aula.

A autorização foi dada pelo Governo do Estado e permite, inicialmente, a capacidade de apenas 30% das crianças. Além disso, as unidades devem dar aos pais a opção de ensino remoto.

Além disso, a partir de hoje, os cinemas, teatros e museus podem reabrir, mas diferente das escolas, com 35% da capacidade. O setor de eventos também tem retorno marcado para setembro, mas somente a partir do dia 14 e com limitação de até 100 pessoas.

As aulas teóricas e práticas em autoescolas retornam a partir de hoje, com 35% de capacidade e seguindo os protocolos sanitários.

O Ceará está perto dos 215 mil casos confirmados de coronavírus e já foram 8.409 mortes por complicações da doença. Ao todo, 189.926 pacientes se recuperaram da covid-19 nos municípios cearenses.