Efeito coronavírus: população se preocupa com transmissão da doença e ruas de Fortaleza ficam desertas

Após a confirmação de casos no Ceará, a população do estado começou a se preocupar com a propagação do novo vírus e as ruas de Fortaleza ficaram desertas nesta terça-feira (17). O transporte público da capital também foi visto com poucos passageiros. Aqueles que precisam se deslocar pela cidade foram visto com máscaras para tentar se proteger da doença.

O terminal de ônibus da Parangaba, normalmente local de grande trânsito de pessoas, estava mais calmo do que costume durante esta tarde.

O Governo do Ceará decretou estado de emergência em saúde pública por causa do coronavírus e adotou medidas para minimizar os casos da doença. Dentre as ações que já entraram em vigor, estão a suspensão de aulas nas escolas e universidades públicas por 15 dias e de eventos públicos com a participação de mais de 100 pessoas.

COVID-19

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.