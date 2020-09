Eleição em Maracanaú: Roberto terá candidatura oficializada com apoio de 9 partidos

O PSDB realiza convenção, nesta terça-feira (8), a partir das 17 horas, no Buffet Monterey, para homologar a candidatura do deputado federal Roberto Pessoa à Prefeitura de Maracanaú. Roberto administrou o Município por dois mandatos – (2005-2008 e 2009-2012). Em 2012, elegeu, como sucessor, o atual prefeito Firmo Camurça. Firmo se reelegeu em 2016 e cumpre o segundo mandato.

Eleito em 2018 à Câmara Federal, Roberto decidiu, em 2019, articular a candidatura à Prefeitura de Maracanaú e chega à convenção municipal do PSDB com uma aliança que reúne outros 8 partidos – PROS, REPUBLICANOS, MDB, PSD, PSL, PMN, PC do B e PTB.

O PROS indicou Neton Lacerda como candidato a vice na chapa encabeçada pelo tucano. A aliança com o PROS foi fechada, também, em Fortaleza, onde o grupo de Roberto contrariou o PSDB, que tem o ex-deputado estadual Carlos Matos como pré-candidato, e decidiu se aliar ao Capitão Wagner.

A coligação de Roberto Pessoa disputará as 21 vagas na Câmara Municipal de Maracanaú com 213 candidatos. Os candidatos a vereador pelo PSD ficaram preocupados com a decisão anunciada pela executiva estadual que anularia a convenção municipal que os homologou a aliança com o PSDB. A recomendação era para o PSD Municipal fechar coligação com o Cidadania, que tem como candidato a prefeito o deputado estadual Júlio César Costa Filho. O PSD levou o caso à Justiça.