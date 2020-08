Eleições 2020: a disputa interna nas convenções partidárias diante da pandemia

Estão autorizadas a partir de segunda-feira (31), as convenções partidárias para definição interna de seus candidatos a prefeito, vice e vereador para as Eleições 2020.

As convenções poderão ocorrer até o dia 16 de setembro.



Ata e lista dos participantes devem ser entregues à Justiça Eleitoral, até 24 horas após

cada convenção. E a entrega poderá ser tanto pela internet quanto de forma presencial. Todos os dados serão publicadas no site do Tribunal Regional Eleitoral correspondente.



Para este pleito, um fator novo mudou a forma como as convenções serão realizadas.

A pandemia de coronavírus fez com que os partidos adotassem o debate virtual.

Para a doutora em sociologia, Monalisa Soares, especialista na área política, um dos principais impactos causados pela Covid-19 na disputa interna entre os partidos é a falta do corpo a corpo junto à base eleitoral.





Apesar da possível maior influência da internet nestas eleições, Monalisa ressalta que as disputas municipais têm como característica serem norteadas por questões locais. Então o pré-candidato que melhor souber trabalhar essas questões com as ferramentas da internet, como as hashtags, pode largar na frente.

As propagandas eleitorais gratuitas em rádio e tv estarão autorizadas a partir do dia 9 de outubro a 12 de novembro para o 1º turno. Para o segundo, será permitida propaganda eleitoral, a partir das 17h00 do dia 16 a 27 de novembro.

Já a votação no 1º turno será realizada no dia 15 de novembro e o segundo, se houver, acontecerá na data de 29 do mesmo mês.