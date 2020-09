Eleições 2020: Ceará é o primeiro estado do Nordeste a receber pedido de registro de candidaturas

O juízo eleitoral da 35ª Zona Eleitoral (Viçosa do Ceará) foi o primeiro a receber pedidos de registro de candidaturas no Nordeste. Já constam no sistema pedidos de candidatos a prefeito e vice-prefeito do município. Em seguida, a Bahia também recepcionou os primeiros pedidos. Além dos dois estados nordestinos, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul já têm requerimentos de registro efetuados.

Os pedidos podem ser acompanhados pelo site do TSE na página DIVULCANDCONTAS.

Antecedência

Realizar as convenções nos primeiros dias do prazo pode ser um fator facilitador para a organização dos partidos, já que após a convenção e o envio da ata, as agremiações já podem gerar e encaminhar o pedido de registro dos candidatos à Justiça Eleitoral.

A entrega da documentação pela internet expira às 8h do dia 26 de setembro. Após esse horário, a entrega terá que ser presencial e agendada, exigindo deslocamento ao cartório e os devidos cuidados sanitários.

Depois de receber os requerimentos, a Justiça Eleitoral valida a documentação e a encaminha à Receita Federal para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ e o registro, os candidatos já podem abrir conta corrente da campanha e estão aptos para iniciar a arrecadação de recursos após o dia 26 de setembro.

(*)com informação do TRE-CE