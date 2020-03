Eleições 2020: Célio Studart defende prioridade no combate ao coronavírus

O deputado federal Célio Studart, do Partido Verde, defende que, em primeiro lugar, deve-se discutir a prioridade das ações no combate ao coronavírus. Célio acha, porém, que o dinheiro do Fundo Eleitoral deve ser usado no enfrentamento do Covid-19, cobra que o assunto deveria ser puxado pelo presidente da República e que gastos na área eleitoral passam a ser secundários nesse contexto da pandemia que assusta os brasileiros.

O rito democrático, conforme Célio Studart, é inferior a questão do coronavirus e, em seu entender, o debate sobre a realização ou não das eleições não ser prioridade agora. Quanto aos recursos do Fundo Eleitoral, Célio afirma que cabe ao Governo Federal, com base na decretação do estado de calamidade pública, usar os recursos na área da saúde.

Dentro do Bate-Papo político, nesta terça-feira (24), os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida discutiram o assunto. Para Beto, a discussão é sobre vida e é necessário que haja bom senso neste momento para se pensar na saúde das pessoas em meio a essa pandemia de coronavírus que se instala em todo o país: