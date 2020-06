Eleições 2020: Cid propõe ampliação do tempo de propaganda no rádio e na TV

O Senado decidiu apressar o debate e começa, nesta quinta-feira (18), a aprofundar a elaboração do texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com a definição da nova data das eleições municipais.

O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entraram em consenso e acataram a recomendação de médicos sanitaristas para adiamento das eleições por causa da pandemia do coronavírus.



A alteração de data da eleição, que tem o primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro, precisa ser feita por meio de uma PEC, com votação em dois turnos – tanto no Senado, quanto na Câmara Federal. Como o texto pode redefinir, também, datas do calendário que prevê, por exemplo, as convenções partidárias para o período de 20 de julho a 5 de agosto, a PEC será votada e aprovada até o dia 30 de junho.



Os deputados federais e senadores irão mexer não apenas na data da eleição – do primeiro e segundo turno, mas, também, em outras datas e, ainda, no tempo da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão e no período de votação, que, pela lei, acontece entre 8 horas e 17 horas. OTSE quer evitar aglomerações e, por essa razão, o Congresso Nacional deverá estender o horário de votação até as 20 horas.



Com a pandemia do coronavírus, que neutraliza a relação direta entre candidatos e eleitores e limita eventos da campanha, como carreatas, passeatas e reuniões, o senador Cid Gomes (PDT) defende que seja ampliado o tempo de propaganda pelo rádio e pela televisão.



A ideia de Cid é que o período seja alongado, permitindo, assim, que os candidatos disponham de mais tempo para apresentar projetos e propostas. O calendário atual estabelece que a propaganda eleitoral, pelo rádio e pela TV, para o primeiro turno, será veiculada entre os dias 28 de agosto e até 1º de outubro de 2020. Cid defende que esse período seja mais longo.



PEC DO ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES



PEC (Proposta de Emenda à Constituição)

TRAMITATAÇÃO: SENADO E CÂMARA FEDERAL

VOTAÇÃO: DOIS TURNOS



CÂMARA FEDERAL



PEC, para ser aprovada, em cada turno, precisa de 308 votos a favor, entre os 513 deputados



SENADO FEDERAL



PEC, para ser aprovada, em cada turno, precisa de 49 votos a favor entre os 81 senadores

DATAS DO CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES QUE PODEM PASSAR POR MUDANÇAS

30 DE JUNHO – TERÇA-FEIRA

Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º).