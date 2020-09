ELEIÇÕES 2020 EM TAUÁ: Domingos e Audic conversam, Patrícia ameaça desistir, mas mantém pré-candidatura

O presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho, tentou

nesta sexta-feira (04), durante reunião em Tauá, convencer o deputado estadual

Audic Mota a retirar a candidatura do irmão Edir à prefeitura e compor a chapa

encabeçada pela deputada estadual Patrícia Aguiar a sucessão do prefeito Fred Rego.

Audic, desafeto político de Domingos, não aceitou a proposta e disse que,

se Patrícia retirasse a candidatura para apoiar seu irmão Edir, a composição

poderia ser viabilizada.

A reunião entre representantes do PSD e do PSB, realizada na manhã de hoje

em um hotel na cidade de Tauá, foi comandada pelo ex-vice governador Domingos Filho.

Durante o encontro, Patrícia manifestou indisposição para ser candidata à prefeitura,

mas foi convencida pelo marido Domingos a se manter na corrida eleitoral.

Domingos articula apoio de outras siglas partidárias para fortalecer o palanque e

tentar reconquistar a prefeitura de Tauá, comando que teve, sob a liderança de

Patrícia Aguiar, por 12 anos.