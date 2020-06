Em descumprimento ao decreto de isolamento social, banhistas se aglomeram na Praia de Iracema

Dezenas de banhistas foram flagrados neste domingo (14) no trecho da Praia de Iracema conhecido como “Praia dos Crush”. A aglomeração descumpre o decreto de isolamento social no Ceará, estabelecido pelo Governo do Estado para minimizar a proliferação do novo coronavírus e renovado na noite deste sábado (13) por mais 7 dias.

Os banhistas além de descumprirem os decretos estaduais e municipais de instituem a saída das residências apenas para realização de atividades essenciais, também, em maioria não estavam utilização máscaras, equipamento de proteção individual que diminui a possibilidade de contágio.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), órgão realiza, diariamente, o monitoramento da Avenida Beira-Mar, com abordagens educativas, distribuição de máscaras de proteção e panfletos educativos, e disponibilizando a higienização de mãos com álcool em gel 70%.