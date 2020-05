Em dois meses, coronavírus matou mais pacientes do que AVC, infarto e câncer de pulmão no Ceará

Nos meses de março e abril, a Covid-19 matou sozinha mais pacientes no Ceará que as causas historicamente mais comuns de óbitos juntas no estado, como: infarto, AVC e câncer de pulmão (tipo mais recorrente de neoplasia). Juntas, as três causas mataram, em março e abril, 579 pessoas no estado. Nesse mesmo período, o Ceará teve 705 pacientes mortos por coronavírus.

Os dados constam no IntegraSUS, plataforma pública da Secretaria Estadual da Saúde que, tem, dentre outras informações, os indicadores da mortalidade nos 184 municípios do Ceará nos últimos 10 anos. Conforme o sistema, as mortes por Covid-19 em março e abril superam os 285 óbitos por infarto agudo do miocárdio, as 253 mortes por pneumonia por micro-organismo não especificado, as 180 mortes por AVC e as 114 mortes por câncer dos brônquios e dos pulmões no Ceará no mesmo período.

Outra informação que revela a dimensão da Covid-19 no estado é que em dois meses, o novo vírus já matou mais pessoas no Ceará que doenças como câncer de fígado, de pâncreas e de colo do útero, edema pulmonar, cirrose hepática e HIV ocorridas durante o ano inteiro de 2019 no estado.