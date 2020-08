Em fase final de obra, reservatório Taquarão garantirá segurança hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza

O governador Camilo Santana visitou, agora pela manhã, as obras do reservatório Taquarão, localizado na Serra da Taquara, em Caucaia. Acompanharam a visita, o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, e a deputada estadual Érica Amorim.

Com investimento de aproximadamente R$ 160 milhões, o projeto prevê a construção de um sistema de reservação e macrodistribuição de água para incrementar o sistema que abastece a capital e parte da Região Metropolitana de Fortaleza.

O reservatório possui capacidade para armazenar 40 mil metros cúbicos de água. Além de Fortaleza, estão sendo beneficiados os moradores dos municípios de Caucaia, Maranguape e Maracanaú.

O governador Camilo Santana destacou a importância da obra

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará