Em live com a Aprece, equipe CNM fala sobre de recursos livres da Lei Complementar 173/2020 na educação

Especialistas da Confederação Nacional de Municípios (CNM) participaram na manhã desta quinta-feira (23) da Quinta com Debate – promovida pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). A aplicação dos recursos livres da Lei Complementar 173/2020 no combate ao novo coronavírus (Covid-19) para a retomada das atividades educacionais foi o tema central da transmissão on-line. Também participaram da roda de conversa, técnicas da Aprece e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Vários pontos foram abordados na live que contou com a presença de representantes da CNM nas áreas de Educação, Finanças, Contabilidade e Jurídica. A consultora na área de Educação da Confederação Selma Maquiné foi a primeira representante da entidade a falar e destacou a importância de se debater esse tema em um momento que os Municípios estão organizando a retomada das atividades escolares e que os deputados acabaram de votar o texto que estabelece o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Após todas as explanações a Aprece abriu espaço para que os participantes da transmissão tirassem dúvidas e questionamentos que ainda persistiram após as explanações. Diversas dúvidas foram esclarecidas pela equipe da CNM. A apresentação da live foi feita pela técnica da Aprece Helderiza Queiroz.

*Com informações da Agência CNM de Notícias