Em meio à crise, cesta básica de Fortaleza acumula alta de 4,97% no ano

A mais recente Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, promovida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mostra que o valor da cesta básica em Fortaleza já subiu 4,97% em 2020, chegando aos R$ 455,18. O valor coloca a Capital na décima posição entre as capitais pesquisadas.

Apesar de alta acumulada, a variação no último mês de maio foi negativa e o preço da cesta básica caiu 5,65% no mês passado. Ainda de acordo com o Dieese, somente com a cesta básica, o morador da Capital gasta 47,09% do salário mínimo.

O que mais contribuiu para a queda de mais de 5% no custo da cesta básica em Fortaleza no último mês foi a queda de 31,74% do valor do tomate entre abril e maio.