Em meio a pandemia, cerca de 7 milhões de estudantes da rede pública deixaram de receber alimentação escolar

Pelo menos sete milhões de crianças da rede pública estão há dois meses sem receber ajuda do poder público para se alimentar em casa. Essa informação faz parte do levantamento feito pelo portal de notícias o GLOBO em 15 capitais e 19 estados. A situação do estudantes ocorre devido a pandemia do novo coronavírus, que teve como reflexo a suspensão de aulas para evitar a proliferação do vírus.

Desde o fim de março, estudantes de pelo menos dez estados e seis capitais deixaram de receber alimentação escolar prevista por lei após suspensão das aulas. Nas redes de ensino público, a verba para a merenda vem de recursos de governos estaduais e municipais com complemento federal do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Como os recursos do PNAE devem atingir todos os estudantes, muitos estados e municípios têm buscado outras fontes de recurso e acabam beneficiando apenas parte dos alunos.

Das 34 redes que responderam ao levantamento, 16 oferecem alimentação apenas a alunos por elas classificadas como em situação de vulnerabilidade, como os cadastrados no Bolsa Família. Sete de nove capitais do Nordeste informam que ajudam todos os estudantes de suas redes municipais. Entre elas o Ceará, onde o Governo do Estado se mobilizou para realizar a distribuição do cartão vale alimentação para 423.000 alunos da Rede Estadual de Ensino, no valor de R$ 80,00, cada o início do mês de abril.