Em meio a pandemia, mais de 3 milhões deixam de contribuir para a Previdência, aponta IBGE

Milhares de cearenses têm sido impactados financeira pela pandemia do novo coronavírus, e estão tendo cortar gastos. Em 3 meses, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram de contribuir para a Previdência Social, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com dados referentes ao 2º trimestre.

Segundo o IBGE, o número de trabalhadores que contribuem para o Instituto Nacional de Seguridade Social encolheu de 58,4 milhões no trimestre encerrado em março para 55,2 milhões – menor patamar desde meados de 2012.

A redução do número de contribuintes ocorre em meio à pandemia de coronavírus, que tem provocado a eliminação de postos de trabalho no país e um encolhimento recorde no número de brasileiros ocupados.