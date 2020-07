Em meio à pandemia, País nunca teve tantos brasileiros fora do mercado de trabalho

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) provocou uma destruição massiva de postos de trabalho. No trimestre em que a crise sanitária se agravou no País, de março a maio, 7,8 milhões de pessoas perderam o emprego.

De acordo com o jornalista Carlos Alberto Alencar em sua participação no Jornal Alerta Geral desta quarta-feira (01), mais da metade da população brasileira em idade de trabalhar não tem nenhuma ocupação, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira na íntegra o cometário do jornalista Carlos Alberto Alencar: