Em período com chuvas em mais de 120 municípios, Sobral e Pentecoste têm os maiores acumulados

Os municípios de Sobral e Pentecoste registraram acumulado de 125 e 105,6 milímetros, respectivamente, entre as 7h dessa quarta (22) e 7h desta quinta-feira (23). Foram os maiores registros do Ceará considerando o intervalo de 24 horas.

Nas últimas 48 horas, é a segunda vez que Pentecoste registra um acumulado acima dos 100 mm. No último dia 21 de abril, foram anotados 102,4 mm no posto pluviométrico Sebastião de Abreu.

As fortes precipitações nas macrorregiões mais ao norte do estado já haviam sido indicadas pela Funceme no dia anterior e também na manhã de quarta.

“A previsão emitida pela Funceme indicava tendência de chuvas intensas e acumulados significativos na parte norte do estado devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Nos próximos ela, inclusive, deve continuar colaborando para mais precipitações, principalmente na faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço, sendo que, nestas duas últimas, entre tarde e noite”, comenta Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Funceme.

Ao longo desta quinta, além de precipitações no centro-norte, a Funceme prevê eventos em todas as demais macrorregiões. No Cariri, por exemplo, há expectativa de registros a partir da noite de hoje e a madrugada de sexta-feira (24), quando maior parte do território seguirá com tendência de eventos de chuva, exceto Sertão Central e Inhamuns e na região Jaguaribana, que deverão apresentar condições de precipitações isoladas.

Mais dados

Além de Sobral e Pentecoste, mais de 100 municípios registraram chuva entre as manhas de ontem e de hoje. As precipitações ocorreram em todas as macrorregiões do Ceará. Veja dados dos 10 maiores acumulados:

Sobral (Posto: Aracatiaçu) : 125.0 mm

Pentecoste (Posto: Pentecoste – Sede) : 105.6 mm

Graça (Posto: Graca) : 104.0 mm

Apuiarés (Posto: Apuiarés – Sede) : 97.1 mm

Ipaumirim (Posto: Ipaumirim – Sede) : 88.0 mm

Pentecoste (Posto: Sebastião de Abreu) : 87.2 mm

Jijoca De Jericoacoara (Posto: Jijoca de Jericoacoara – Sede) : 86.0 mm

Pires Ferreira (Posto: Pires Ferreira – Sede) : 80.0 mm

Itapipoca (Posto: Praia da Baleia) : 75.6 mm

Pereiro (Posto: Crioulas) : 75.0 mm

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará