Em sessão virtual da Assembleia, deputado Salmito faz declarações sobre medidas de combate e efeitos da pandemia no Ceará

O deputado Salmito destacou em sua fala durante sessão virtual na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (13), as ações realizadas pelo governo estadual para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, sua indignação com as notícias falsas sobre a doença e também prestou solidariedade às família que perderam entes por conta do vírus.

O deputado mostrou sua indignação quanto às notícias falsas que estão sendo divulgadas nesse momento em que o mundo enfrenta uma terrível pandemia, nunca vivenciada por essa geração. Além disso, Salmito também declarou apoio às ações do governador Camilo Santana, tendo em vista que o gestor tem ancorado suas decisões nas autoridades sanitárias e na ciência.

O deputado ainda ressaltou o trabalho de todos os deputados, inclusive alguns de oposição, segundo ele não partidária, mas para defender a população. Salmito prestou solidariedade,ainda, ao secretário da Saúde, Dr. Cabeto, e demais profissionais da área que foram atacados e acusados de estarem emitindo atestados de óbitos falsos.

“O Dr. Cabeto é um dos mais respeitados médicos do Ceará e poderia estar trabalhando nos melhores centros do Brasil, quiçá do mundo, e, no entanto, aceitou o desafio do governador de deixar de ser o médico dos ricos para tratar de toda a população cearense”, pontuou Salmito, ressaltando que isso é inadmissível.

No final de seu pronunciamento, o parlamentar ainda se solidarizou com o deputado Osmar Baquit ( PDT) e com o prefeito Roberto Cláudio, vítimas de notícias falsas. “ Foi divulgado que o pai do prefeito, ex-reitor da UFC, teria morrido, quando, na verdade, ele passou por uma situação difícil e está recuperado”, disse indignado.

“Precisamos reunir forças e dedicar nossa atenção para focar nosso trabalho para servir a nossa população”, destacou Salmito.