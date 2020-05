Em vídeo, Bolsonaro vinculou preocupação com a família à troca na PF, afirmam jornais

Durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro associou a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro à necessidade de proteger seus familiares, segundo fontes dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo.

O vídeo desse encontro é uma das evidências do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) após Sergio Moro deixar o ministério da Justiça acusando Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. A sequência foi exibida nesta terça-feira (12) em Brasília a pessoas envolvidas com a investigação.

Investigadores avaliaram que o conteúdo da gravação é “devastador” para o presidente e que ela “escancara a preocupação do presidente com um eventual cerco da Polícia Federal a seus filhos”. Além disso, o conteúdo também comprova a acusação de Moro de que o presidente da República tentou interferir na Polícia Federal. As fontes dizem que Bolsonaro afirma que sua família sofre perseguição no Rio de Janeiro e que, por isso, trocaria o chefe da superintendência da PF no estado fluminense.

