Ematerce cria atendimento online para agricultores durante período de Covid-19

Visando agilizar o atendimento aos agricultores familiares em todo o Ceará, durante esse período de isolamento e distanciamento social por conta da Covid-19, a diretoria da Ematerce junto com a equipe de Informática da empresa, desenvolveu um sistema online, onde o produtor poderá tirar suas dúvidas sobre Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural).

A ferramenta será um chat ou bate-papo no próprio site da empresa www.ematerce.ce.gov.br, onde o produtor se cadastra com colocando o nome, e-mail, telefone e escreve sua dúvida no campo Mensagem. Automaticamente, o técnico verá a pergunta, prepara e encaminha a resposta.

A ideia inicial, de acordo com os técnicos da Informática e Assessoria de Comunicação, é realizar o primeiro teste na próxima-quarta-feira (15), às 9h, com a participação do presidente Antônio Amorim. O objetivo, segundo o próprio presidente, é garantir a assistência técnica ao produtor rural nesse período tão difícil em que não se pode fazer o atendimento presencial nos escritórios, como é feito regularmente.

O primeiro bate papo online, quarta-feira (15), ainda será confirmado no próprio site da Ematerce.

“O agricultor e agricultora familiar estão inseridos numa atividade essencial; é com seu trabalho que conseguiremos fazer chegar alimento na mesa de milhares de trabalhadores que não podem sair de casa nesse momento tão grave que o mundo vive. Já conseguimos com sucesso realizar entregas em domicílio de vários produtos no município do Crato e já iremos pra segunda entrega. O produtor rural precisa dessa assistência permanente e o nosso compromisso não pode parar”, explicou Amorim.

Confira mais detalhes na Apresentação sobre o novo serviço

No Chat, serão debatidos todos os assuntos de interesse do agricultor e agricultora familiar como o Garantia Safra, os programas de incentivo de prorrogação de crédito para produtores inscritos no Pronaf, Auxílio Emergencial, sistema de vendas de produtos online e entrega em domicílios entre outros temas.