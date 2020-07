Emília contra-ataca e chama adversários que não nasceram em Caucaia de forasteiros

Faltando poucos meses das eleições municipais, a disputa entre os pré-candidatos para ocupar os cargos nas prefeituras do estado começa a ficar mais evidente. A pré-candidata do PSDB à Prefeitura de Caucaia, Emília Pessoa, demonstrou sua insatisfação com outros pré-candidatos que não são naturais do município, mas adquirem domicílio eleitoral para concorrer ao cargo nas eleições.

De acordo Emília, a declaração de apoio do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao petista Elmano de Freitas traz um alerta que é válido a todos os “forasteiros” da política que costumam se aproximar do município em períodos eleitorais. No vídeo de 30 segundos, divulgado na noite de segunda-feira (27), Ciro diz que resolveu apoiar Elmano “porque ele está qualificado de salvar Caucaia de uma aventura”. Para a pré-candidata tucana, a crítica não tem um único alvo:

“Vale tanto para o prefeito atual, Naumi Amorim, quanto para os demais pré-candidatos que apenas recentemente adquiriram o domicílio eleitoral, como Vitor Valim e o próprio Elmano”, diz.

O atual prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, não reside em Caucaia, mas em um condomínio de luxo no município de Eusébio. Já o deputado estadual Elmano de Freitas, transferiu seu título em abril deste ano, na data-limite prevista pela legislação eleitoral. O também deputado estadual Vitor Valim (Pros) adquiriu o novo domicílio eleitoral há alguns meses atrás.

“No mínimo, o que se espera de um candidato a prefeito é vivência com a cidade que pretende administrar e infelizmente Caucaia tem tido experiências amargas nesse sentido, com reflexos na gestão e nos cuidados que os moradores merecem”, reitera Emília.

Apoio

O deputado federal Roberto Pessoa divulgou vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (29), em que aparece ao lado da vereadora Emília Pessoa reforçando apoio à sua pré-candidata na sucessão do prefeito Naumi Amorim (PSD). Pessoa fala de sua experiência administrativa no município de Maracanaú, que será transferida para uma possível gestão de Emília Pessoa.

Roberto Pessoa destaca que Emília Pessoa é filha de Caucaia, de família tradicional do município, irmã do ex-presidente da Câmara Municipal, Eduardo Pessoa, e tem um longo histórico na política, exercendo atualmente o mandato de vereadora e que, em 2018, foi candidata a vice-governadora na chapa do General Theophilo pelo PSDB.