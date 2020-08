Empresa apresenta 2º webinário da série “O sucesso das empresas familiares no Ceará”

Com o objetivo de compartilhar com o público os modelos de empresas familiares que foram implementados, gerando cases de sucesso no Ceará, a TrendsCE, maior hub de conteúdo especializado em negócios do Estado realiza o 2º webinar da série “O sucesso das empresas familiares no Ceará: um potencial de bons investimentos” nesta terça-feira (11).

O convidado da vez será o empresário Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos, marca cearense que é líder do setor no Nordeste. O diálogo acontece a partir das 20 horas, com transmissão nas plataformas digitais da Trends, e será comandada pelo mentor Eduardo Gomes de Matos, sócio e chairman da Gomes de Matos Consultores Associados.

Além de Bruno Girão, nomes como Ticiana Rolim, Ari de Sá Neto e Jorge Pinheiro, estarão entre os convidados.

Confira programação:

11/08: Convidado Bruno Girão (CEO da Betânia Lácteos)

19/08: Convidada Ticiana Rolim (diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia)

25/08: Convidado Ari de Sá Neto (fundador e CEO da Arco Educação)

31/08: Convidado Jorge Pinheiro (presidente do Hapvida)