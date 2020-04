Empresa de mobilidade urbana higieniza carros contra Covid-19 em Fortaleza

A fim de trazer mais proteção para os que utilizam o serviço de transporte particular por meio de aplicativo, a empresa de mobilidade urbana 99 iniciou nesta quarta-feira uma técnica inovadora para desinfectar os carros dos motoristas parceiros em meio a essa pandemia de coronavírus. O projeto inédito começou em São Paulo. A previsão é de que higienize cerca de 300 carros por dia na capital cearense.

Para isso, a empresa usa a tecnologia FIP (Fog in Place), que está sendo aplicada na Espanha, em locais como hospitais, hotéis, escritórios e bancos. De acordo com a fabricante do produto, a desinfecção dura até 72 horas. A ação vale para a categoria 99Pop e ocorre no estacionamento do Shopping Iguatemi (acesso 1 à garagem do subsolo, pela avenida Eng. Santana Junior), de segunda a sábado, das 9 às 17 horas.

Para se inscrever, o motorista precisa seguir o passo a passo enviado no aplicativo da 99. Não será cobrada taxa do estacionamento. O processo da higienização dura poucos minutos. O produto, que não é tóxico, é fragmentado em bilhões de nano partículas, gerando uma névoa que atinge 100% do ambiente. Logo após a aplicação, o motorista já pode voltar a usar o carro.