Empresa inaugura nova sede e abre vagas de trabalho em Fortaleza

A comercializadora #CASE, referência no mercado de multipropriedade e timeshare, encarou a maior crise da história contemporânea de uma forma diferenciada e trouxe inovações em suas ações. A #CASE inaugura esse mês sua nova sede, que se localiza no Meirelles, um dos principais bairros de alto padrão de Fortaleza. Além disso, comemora mais de 150 cotas em vendas digitais e abre novas de trabalho para diversos estados do país.

Segundo Sérgio Falquer, sócio da empresa, ter uma equipe comprometida e leal foi fundamental para que fosse possível construir juntos esse sucesso. “O que eu vi acontecer jamais havia visto em 30 anos de carreira. A velocidade de resposta que tivemos aliados aos excelentes resultados fez com que a crise nos trouxesse mais alegrias do que tristezas. O nosso único arrependimento foi não ter começado as vendas online antes. Nesse pequeno período que suspendemos temporariamente as salas, vendemos mais de 150 cotas de maneira totalmente online. Hoje, posso dizer que a crise nos trouxe a oportunidade. Nasceu a #CASE digital,” comemora Falquer.

O sucesso nas vendas, nesse momento de pandemia, não é a única coisa a comemorar. A #CASE inaugura esse mês sua nova sede, toda desenhada pela renomada arquiteta Mirian Bastos. A sede, que se localiza no Meirelles, um dos principais bairros da cidade de Fortaleza, conta além da sala da diretoria, com duas salas de reuniões, atendimento, tecnologia de ponta e espaços para até vinte atendimentos simultâneos online. “A inauguração da nossa sede nos deixa ainda mais motivados para novos negócios. Em breve anunciaremos mais dois parceiros fundamentais para nosso crescimento. Tanto no digital, quanto no presencial, as expectativas são muito altas. O ano de 2020 será histórico para nós”, prevê Falquer.

Com isso, a empresa seleciona novos parceiros para contratação imediata em modelo de home office e a partir de junho para as salas presenciais. As oportunidades são para Fortaleza, Canoa Quebrada, Jericoacoara, Natal, Maragogi, Gramado, Teresina e interior de São Paulo. Os interessados devem mandar seus currículos com urgência para rh@somoscase.

Sobre a #CASE

Formada pelo trio de sócios, Raphael Almeida, João Cazeiro e Sérgio Falquer, a #CASE é uma das maiores empresas no ramo de turismo compartilhado, responsável pelas vendas do maior projeto de fracionado do país, o The Coral Resort, do gigante Grupo Bric, que em parceria com a Radisson e possui escritórios espalhados por todo o mundo, além de comercializar o único projeto fracionado pronto de Natal, o BelloMare. Além disso, o grupo está à frente da maior operação de multipropriedade temática do país, o Kiteland.