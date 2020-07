Empresário Marcos André inova e lança plataforma TrendsCE, com análise sobre investimentos

O Ceará ganha uma plataforma de conteúdo estratégico voltada para conectar oportunidades de negócio a investimentos. A TrendsCE (http://trendsce.com.br), que já está no ar e será lançada oficialmente, nesta quarta-feira (8), aposta em análises, cenários, tendências de mercado e mineração de dados como ferramentas para formar um robusto hub de informação do tipo no Estado.



Em momento que se discute a retomada da economia e as consequências da pandemia no mercado global, a TrendsCE surge como uma alternativa multiplataforma para quem busca uma leitura crítica do cenário por respeitados especialistas, que darão suporte ao conteúdo produzido por uma equipe que acumula experiência no mercado do cearense e nacional.



Com o empresário Marcos André Borges como principal investidor e controlador, o projeto foi idealizado antes da pandemia, no programa da multinacional IXL Center, em parceria com a Boston Innovation Gateway, e apoio do Global Innovation Institute.



A multiplataforma contou, também, com um planejamento estratégico participativo com o mercado. Agora, no momento de reabertura, a plataforma será lançada oficialmente com conteúdo bilíngue, em português e inglês, potencializando a avaliação do cenário local por investidores nacionais e estrangeiros e oportunizando a entrada de capital internacional no Estado.



A iniciativa tem ganhado elogios e é recebida com expectativa por personalidades do setor produtivo e por autoridades, como o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, que avalia que “a TrendsCE será um instrumento bastante rico para basear ações econômicas para o desenvolvimento do Estado. Será uma ferramenta para auxiliar as decisões dos empresários cearenses, com informações e estratégias precisas, para impulsionar o Ceará a um novo patamar para toda a sua população”.



O lançamento oficial acontecerá em transmissão no canal da TrendsCE no YouTube. Na ocasião, a jornalista Mara Luquet mediará um debate com o tema: Retomada do crescimento econômico e políticas de desenvolvimento regional. A discussão terá a participação do secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Júnior; prefeito Roberto Claudio; presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; presidente da Fecomercio, Maurício Filizola; e do diretor de Administração e Finanças do Sebrae nacional, Eduardo Diogo, e focará no cenário do Nordeste pós-pandemia e, em especial, no Ceará.

Serviço



Lançamento da TrendsCE

Debate: Retomada do crescimento econômico e políticas de desenvolvimento regional.

Mediação: Mara Luquet

Data: 8 de julho (quarta-feira), às 19h.

Transmissão: YouTube (https://bit.ly/2NFhy3I)



(*)com informações da VSM Comunicação