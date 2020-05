Encomendas não entregues podem ser retiradas em agências dos Correios

As encomendas que não foram entregues aos comércios fechados durante o isolamento social podem ser retiradas nas agências dos Correios do Ceará. Os clientes devem consultar o destino da encomenda pelo site. Apenas os serviços essenciais podem funcionar no Ceará, conforme determinou o decreto estadual.

Segundo os Correios, há primeiro uma tentativa de entrega nos endereços iniciais e, caso o local esteja fechado, a encomenda é encaminhada para a unidade mais próxima, onde pode ser retirada.

A empresa reforça que está tomando todos os cuidados necessários para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19), como o controle do fluxo de atendimento e organização dos clientes de modo a manter distância recomendada. Além do reforço nas medidas de higiene, desativação dos totens de senhas e não compartilhamento de objetos.