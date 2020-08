Encontro virtual do PSD mobiliza pré-candidatos a prefeito e vereador no CE

O PSD, sob o comando do presidente regional Domingos Filho e tendo como palestrante a deputada estadual Patrícia Aguiar e o deputado federal Domingos Neto, mobilizou, nesta sexta-feira (07), em encontro virtual, lideranças municipais e pré-candidatos as eleições municipais.

No encontro, os participantes puderam esclarecer dúvidas a respeito da legislação eleitoral, com os advogados Cássio Pacheco e Isaías Tomaz, das prestações de contas na fala do contador Anísio Venâncio e também receber dicas de marketing digital nas redes sociais durante as campanhas com a coordenadora de comunicação do PSD, na Câmara dos Deputados, Maria Carolina.

A agremiação é hoje a 2ª maior do estado. A legenda administra 36 cidades e terá candidatos a prefeito em 116 municípios, vice-prefeitos em 32 cidades e centenas de pré-candidatos a vereadores em todo o estado.

Na mesa de abertura, o ex-vice-governador do Ceará e presidente estadual da agremiação, Domingos Filho, o relator-geral do Orçamento da União e deputado federal Domingos, a presidente estadual do PSD Mulher e deputada estadual Erika Amorim e a deputada estadual Patrícia Aguiar deram as boas-vindas aos correligionários e convidados.

Um dos momentos importantes ficou com o painel feminino, que além de referenciar a data de hoje – O Dia Estadual da Lei Maria da Penha – contra a violência à mulher, debateu a participação feminina: Mulher, Seu Lugar também é na Política, com a presidente estadual do PSD Mulher e deputada estadual, Erika Amorim, que explanou a atuação no Legislativo e a deputada estadual, Patrícia Aguiar, sobre a importância da Mulher no Executivo.

O presidente estadual da sigla, Domingos Filho, finalizou o encontro com entusiasmo.