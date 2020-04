Endividamento do consumidor de Fortaleza é o maior em 11 anos

Os consumidores de Fortaleza estão mais endividados neste mês de abril. Segundo pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará divulgado nessa quarta-feira, o nível de endividamento chegou a 83,1% – o maior em onze anos. Em março, a proporção de consumidores endividados era de 66%, o que configura um aumento de 17 pontos percentuais em apenas um mês. O valor médio das dívidas este mês alcançou a marca dos R$ 1.472.

A parcela da população fortalezense com dívidas em atraso também cresceu em abril, atingindo 25,3%, o maior nível desde junho de 2018. O tempo médio de atraso nos pagamentos está em sete meses. Ainda apresentou piora nos resultados o indicador de inadimplência, quando o pagamento de um débito fica em atraso por mais de 90 dias. Neste mês, 9,1% dos consumidores revelaram estar nesta situação, segundo o levantamento. No sentido contrário, o nível de comprometimento da renda familiar caiu levemente na passagem de março para abril, indo de 37,5% para 36,2%.

Sendo uma despesa essencial, a alimentação continua sendo a principal origem das compras a prazo, de forma a assumir dívidas, sendo indicada por 47,7% das respostas. Em seguida, aparecem aluguel residencial, educação, tratamento de saúde e vestuário. Entre as formas de pagamento a prazo, o cartão de crédito continua sendo o preferido dos consumidores, utilizado por 71,2% da população de Fortaleza. O financiamento, empréstimo pessoal, carnês de lojas e cheque especial também são usados, mas em menor escala.