Enem 2020: Ceará tem mais de 325 mil estudantes inscritos para realizar o exame

Encerradas as etapas de inscrição e pagamento da taxa, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 tem confirmados 5.783.357 inscritos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Desse total, 325.706 inscritos são estudantes cearenses, que em sua maioria optaram por realizar o Enem impresso, e apenas pouco mais de 3 mil escolheram realizar o exame na versão digital.

Apesar da pandemia e das desavenças sobre a realização do teste, o número total de inscrições é 13,5% maior que o do ano passado. Ainda segundo dados do Inep, a maioria dos interessados já finalizou os estudos: 65,6% concluíram o ensino médio em anos anteriores.

Do total de inscritos confirmados, 83% efetuaram inscrição gratuita, por atenderem aos critérios de isenção especificados pelos editais ou estarem concluindo o ensino médio em escola pública neste ano. Agora, os inscritos deverão votar na data para realização das provas, por meio de enquete que estará disponível na Página do Participante, até a próxima terça-feira, dia 30 de junho.