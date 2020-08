Enem: mais de 47 mil pessoas terão atendimento especializado nas provas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza o Enem 2020, informou nesta quarta-feira (12), que 47.847 participantes pediram para fazer as provas com atendimento especializado e tiveram as solicitações aceitas.

As provas do Enem impresso estão marcadas para os domingos 17 e 24 de janeiro de 2021. As datas das provas foram adiadas em pouco mais de dois meses por conta da pandemia do coronavírus.

Precisam ter atendimento especializado gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar e/ou com outras condições específicas. Gestantes e idosos, por exemplo, ficarão acomodados em sala de fácil acesso e terão apoio para pernas e pés. Já lactantes terão tempo adicional de 60 minutos por dia.