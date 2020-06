Enquete sobre datas do Enem 2020 inicia no próximo sábado

O Ministério da Educação (MEC) irá abrir uma enquete com os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a definição da nova dada da avaliação a partir do próximo sábado, dia 20 que segue até o dia 30 deste mês. A informação foi data pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na última quarta-feira (10) e confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

Entre os dias 20 e 30 de junho, os inscritos terão três opções de datas para votar, distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021, considerando o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas em edital.

Durante o período da enquete, os inscritos deverão acessar a Página do Participante (enem.inep.gov.br), com CPF e senha utilizados no cadastro do portal único do Governo Federal, o gov.br, e indicar um dos possíveis períodos para a aplicação do Enem.