Entorno do Hospital Geral Dr. César Cals será desinfeccionado pela Cruz Vermelha

A área externa do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), do Governo do Ceará, passará por desinfecção nesta segunda-feira, 20, a partir das 8h. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Cruz Vermelha e a unidade, localizada no Centro de Fortaleza. A ação tem como objetivo reforçar a segurança no ambiente hospitalar durante a pandemia de coronavírus.

Para realizar a operação de desinfecção nas áreas públicas, a equipe da Cruz Vermelha usará bombas costais pulverizadoras com hipoclorito de sódio. “Entramos em contato com a Cruz Vermelha e eles atenderam prontamente a nossa solicitação”, diz o diretor administrativo do HGCC, Joel Miranda.

Para ele, este é um momento de união entre as instituições e as parcerias só trazem benefícios à população. “Há uma necessidade de fortalecer o cuidado com os funcionários, pacientes e pessoas que circulam ao redor do hospital”, finaliza o diretor.

Além de contemplar a área externa do HGCC, a desinfecção também ocorrerá na unidade anexa, onde funciona o setor ambulatorial do Hospital, e em espaços internos, como emergência, recepção principal, corredores, escadarias e rampas.

Enfrentamento

Presente em 192 países, a Cruz Vermelha trabalha em diversas frentes para fortalecer o enfrentamento à Covid-19. “Práticas como essa ressaltam o papel institucional da Cruz Vermelha, pautado, há mais de um século, pela garantia do direito à vida”, ressalta o presidente instituição no Ceará, Allan Damasceno.