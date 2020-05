Entra em vigor a partir desta quinta novo decreto que proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos de Juazeiro do Norte

Entra em vigor a partir desta quinta-feira (14) em Juazeiro do Norte, um novo decreto (nº 525), publicado no Diário Oficial última terça-feira (12), que adota medidas mais rigorosas no combate à covid-19. Entre as determinações, estão proibidas a venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. As normas prevalecerão até o dia 20 de maio, podendo ser prorrogadas.

Como forma de minimizar a circulação pela cidade, seja a pé ou em veículos, só serão permitidas em situações emergenciais e com declaração que justifique a mobilidade, como já acontece em decreto estadual.

O decreto também estabelece a proibição da venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. As máscaras de proteção facial permanecem obrigatórias para os cidadãos e a venda deste item passa a ser autorizada, desde que enquadrada no regime de tele entrega.